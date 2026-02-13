Concert Les Ramoneurs de Menhirs Rue du Collège Flers
Concert Les Ramoneurs de Menhirs Rue du Collège Flers vendredi 29 mai 2026.
Concert Les Ramoneurs de Menhirs
Rue du Collège Le FORUM Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Préparez-vous pour une soirée explosive !
Les Ramoneurs de Menhirs débarquent avec leur mélange unique de punk rock et de musique bretonne traditionnelle. Bombardes, guitares saturées et énergie collective pour un concert festif et engagé où l’on danse, chante et pogo tous ensemble.
Places limitées pensez à réserver ! .
Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie mithridatprod@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Ramoneurs de Menhirs
L’événement Concert Les Ramoneurs de Menhirs Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo