Concert Les Ramoneurs de Menhirs Rue du Collège Flers

Concert Les Ramoneurs de Menhirs

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Préparez-vous pour une soirée explosive !

Les Ramoneurs de Menhirs débarquent avec leur mélange unique de punk rock et de musique bretonne traditionnelle. Bombardes, guitares saturées et énergie collective pour un concert festif et engagé où l’on danse, chante et pogo tous ensemble.

Places limitées pensez à réserver ! .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie mithridatprod@gmail.com

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English : Concert Les Ramoneurs de Menhirs

L’événement Concert Les Ramoneurs de Menhirs Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo