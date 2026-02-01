Concert Les Ratapenats

La Petite Auberge Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

20h Les Ratapenats offrent une ambiance musicale chaleureuse et festive en proposant un répertoire riche de reprises de chansons françaises et internationales.

.

La Petite Auberge Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8pm Les Ratapenats offer a warm and festive musical atmosphere with a rich repertoire of French and international covers.

L’événement Concert Les Ratapenats Montregard a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme