Concert Les Ratapenats Montregard
Concert Les Ratapenats Montregard samedi 21 février 2026.
Concert Les Ratapenats
La Petite Auberge Montregard Haute-Loire
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
20h Les Ratapenats offrent une ambiance musicale chaleureuse et festive en proposant un répertoire riche de reprises de chansons françaises et internationales.
La Petite Auberge Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
8pm Les Ratapenats offer a warm and festive musical atmosphere with a rich repertoire of French and international covers.
