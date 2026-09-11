Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste Théâtre de l’Archipel Granville
dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre de l'Archipel · Granville
Informations pratiques
Granville
Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 16:30:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Fort de cet esprit aventurier, l’Ensemble Contraste invite la truculente et talentueuse mezzo-soprano Lucile Richardot pour incarner les chroniques nocturnes que les poétesses et poètes du Paris de la Belle Époque à l’Après-Guerre ont imaginées dans leurs chansons intemporelles.
Qu’elles soient parées d’amours heureux et déçus, de romantisme grandiloquent ou de routine quotidienne, le spectacle “Les Reines de coeur” seront l’occasion de réconcilier nos compositeurs savants Poulenc, Satie, Lili Boulanger … et nos inoubliables troubadours Gainsbourg, Barbara, Béart, Vian. Ceci dans un écrin instrumental intimiste alliant l’alto, la clarinette, le piano et la contrebasse pour accompagner la singulière Lucile Richardot ! .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste
L’événement Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
À voir aussi à Granville (Manche)
- Yoga au musée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 16 septembre 2026
- Expérience de Destination je créé mon cyanotype avec les fleurs du Jardin Christian Dior Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Atelier A la découverte des senteurs Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Visite commentée Musée Christian Dior Granville 17 septembre 2026
- Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » CRNG Granville 17 septembre 2026