Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste Théâtre de l’Archipel Granville

Informations pratiques

Granville

Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:30:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Fort de cet esprit aventurier, l’Ensemble Contraste invite la truculente et talentueuse mezzo-soprano Lucile Richardot pour incarner les chroniques nocturnes que les poétesses et poètes du Paris de la Belle Époque à l’Après-Guerre ont imaginées dans leurs chansons intemporelles.

Qu’elles soient parées d’amours heureux et déçus, de romantisme grandiloquent ou de routine quotidienne, le spectacle “Les Reines de coeur” seront l’occasion de réconcilier nos compositeurs savants Poulenc, Satie, Lili Boulanger … et nos inoubliables troubadours Gainsbourg, Barbara, Béart, Vian. Ceci dans un écrin instrumental intimiste alliant l’alto, la clarinette, le piano et la contrebasse pour accompagner la singulière Lucile Richardot ! .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste

L’événement Concert Les reines de coeur avec Lucile Richardot et l’ensemble Contraste Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts