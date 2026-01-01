Concert Les Répet’s de LAmpli Wtf Project rue de la Vieille Forme Rochefort
Concert Les Répet’s de LAmpli Wtf Project
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 22:00:00
2026-01-22
Les Répet’s de LAmpli c’est un temps de répet’ live dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail. Ce jeudi, WTF PROJECT, rock rochefortais.
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
English : Concert: Les Répet’s de LAmpli Wtf Project
Les Répet’s de LAmpli is a live rehearsal session at La Poudrière, where musicians can try things out, show off their skills, compare notes and exchange ideas during a working session. This Thursday, WTF PROJECT, rock from Rochefort.
