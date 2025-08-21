Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte

Concert Les Repriseurs

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Le groupe Les Repriseurs animera en musique la place des Cornières avec ses reprises de rock.

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

The group Les Repriseurs will bring the Place des Cornières to life with their rock covers.

German :

Die Gruppe Les Repriseurs wird den Place des Cornières mit ihren Rock-Covers musikalisch unterhalten.

Italiano :

Il gruppo Les Repriseurs animerà la Place des Cornières con le sue cover rock.

Espanol :

El grupo Les Repriseurs animará la Place des Cornières con sus versiones de rock.

