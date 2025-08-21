Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte
Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte jeudi 21 août 2025.
Concert Les Repriseurs
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-21 19:30:00
fin : 2025-08-21 23:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Le groupe Les Repriseurs animera en musique la place des Cornières avec ses reprises de rock.
.
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
English :
The group Les Repriseurs will bring the Place des Cornières to life with their rock covers.
German :
Die Gruppe Les Repriseurs wird den Place des Cornières mit ihren Rock-Covers musikalisch unterhalten.
Italiano :
Il gruppo Les Repriseurs animerà la Place des Cornières con le sue cover rock.
Espanol :
El grupo Les Repriseurs animará la Place des Cornières con sus versiones de rock.
L’événement Concert Les Repriseurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy