CONCERT LES RIFFS DE LA NUIT AVEC MINDS ET CRUSVDERS
Prat de la Fargue Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-04
CONCERT LES RIFFS DE LA NUIT DEUX GROUPES HEAVY METAL ET PUNK ROCK Concert Les Riffs de la nuit avec deux groupes Heavy Métal -Minds- et Punk Rock Crusvders-
21h
Entrée libre
Prat de la Fargue Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27
English :
CONCERT LES RIFFS DE LA NUIT: TWO HEAVY METAL AND PUNK ROCK BANDS Concert Les Riffs de la nuit with two heavy metal bands -Minds- and a punk rock band Crusvders-
21h
Free admission
German :
KONZERT LES RIFFS DE LA NUIT: ZWEI GRUPPEN HEAVY METAL UND PUNK ROCK Konzert Les Riffs de la nuit mit zwei Bands Heavy Metal -Minds- und Punk Rock Crusvders-
21h
Freier Eintritt
Italiano :
CONCERTO LES RIFFS DE LA NUIT: DUE BAND HEAVY METAL E PUNK ROCK Concerto Les Riffs de la nuit con due band heavy metal -Minds- e una punk rock -Crusvders-
21h
Ingresso libero
Espanol :
CONCIERTO LES RIFFS DE LA NUIT: DOS GRUPOS DE HEAVY METAL Y PUNK ROCK Concierto Les Riffs de la nuit con dos grupos de heavy metal -Minds- y un grupo de punk rock Crusvders-
21h
Entrada gratuita
L’événement CONCERT LES RIFFS DE LA NUIT AVEC MINDS ET CRUSVDERS Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2025-09-18 par CDT66