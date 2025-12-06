Concert Les Rockers ont du coeur Le CEM Le Havre

Concert Les Rockers ont du coeur

Le CEM 77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Les Rockers ont du cœur reviennent au CEM samedi 6 décembre à 18h pour un nouveau concert solidaire. Objectif récolter un maximum de jouets au profit des enfants de familles dans le besoin.

Noël est un temps de partage, d’amitié et de générosité. Hélas, sur l’échelle de l’humanité, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Pour tenter de réduire, même un tout petit peu, la fracture entre les enfants issus de milieux moins favorisés et les autres, le CEM accueille chaque année Les Rockers ont du cœur. Cette idée lumineuse et généreuse consiste à offrir un spectacle musical contre un jouet neuf par personne. L’occasion de cumuler un joli butin ludique qui serait ensuite donné aux familles par l’intermédiaire d’une association. .

