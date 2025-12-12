Concert – Les Rockeurs ont du Coeur Le Liberté // L’Étage Rennes Vendredi 19 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Né il y a plus de 35 ans à Nantes, cette soirée a pour but de collecter des jouets à destination d’enfants défavorisés. L’entrée au concert se fait contre un jouet neuf remis sur place

Les Rockeurs ont du Coeur reviennent à Rennes !

Au programme de cette belle soirée, des rockeurs/euses au grand coeur : La Phaze, Outrage, Moundrag, Black Boys On Moped et Rose Corail !

L’entrée au concert se fait contre un jouet neuf remis sur place :

1 JOUET NEUF ou en très bon état = Un billet d’entrée.

Rendez-vous le 19 décembre, à partir de 19h, pour faire rimer rock et solidarité !

Plus d’informations sur : [https://leliberte.fr/spectacles/les-rockeurs-ont-du-coeur/](https://leliberte.fr/spectacles/les-rockeurs-ont-du-coeur/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T21:00:00.000+01:00

Le Liberté // L’Étage Esplanade Charles-de-Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine