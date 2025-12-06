Concert Les Rockeurs ont du coeur Salle omnisports Matignon
Concert Les Rockeurs ont du coeur Salle omnisports Matignon samedi 6 décembre 2025.
Concert Les Rockeurs ont du coeur
Salle omnisports Rue des Guerches Matignon Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Concert au profit des restos du coeur
Les 3 fromages
Pure
Pop choeur’n
Entrée une peluche ou un jouet .
Salle omnisports Rue des Guerches Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 28 29 10
