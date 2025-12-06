Concert Les Rockeurs ont du coeur Salle omnisports Matignon

Concert Les Rockeurs ont du coeur Salle omnisports Matignon samedi 6 décembre 2025.

Concert Les Rockeurs ont du coeur

Salle omnisports Rue des Guerches Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Concert au profit des restos du coeur

Les 3 fromages

Pure

Pop choeur’n

Entrée une peluche ou un jouet .

Salle omnisports Rue des Guerches Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 28 29 10

