CONCERT LES ROIS DE LA MUSIQUE

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concert des élèves et des professeur·e·s de l’école de musique de la Côte Vermeille.

Un moment musical et convivial autour de la galette des rois !

Gratuit Ciné-Théâtre Vauban Place Castellane

.

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by students and teachers from the Côte Vermeille music school.

A musical and convivial moment around the galette des rois!

Free Ciné-Théâtre Vauban Place Castellane

L’événement CONCERT LES ROIS DE LA MUSIQUE Port-Vendres a été mis à jour le 2025-12-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE