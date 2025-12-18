CONCERT LES ROIS DE LA MUSIQUE Port-Vendres
CONCERT LES ROIS DE LA MUSIQUE Port-Vendres dimanche 11 janvier 2026.
CONCERT LES ROIS DE LA MUSIQUE
26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Concert des élèves et des professeur·e·s de l’école de musique de la Côte Vermeille.
Un moment musical et convivial autour de la galette des rois !
Gratuit Ciné-Théâtre Vauban Place Castellane
26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57
English :
Concert by students and teachers from the Côte Vermeille music school.
A musical and convivial moment around the galette des rois!
Free Ciné-Théâtre Vauban Place Castellane
