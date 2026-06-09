Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt Église-Neuve-de-Vergt samedi 15 août 2026.

Église-Neuve-de-Vergt

Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt

1133 Route d’Atur Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert DJ année 80/90/2000

RESTAURATION

sur réservation

07-51-61-56-20 .

1133 Route d’Atur Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 61 56 20

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English :

L’événement Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux