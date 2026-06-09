Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt Église-Neuve-de-Vergt
Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt Église-Neuve-de-Vergt samedi 15 août 2026.
Église-Neuve-de-Vergt
Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt
1133 Route d’Atur Église-Neuve-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert DJ année 80/90/2000
RESTAURATION
sur réservation
07-51-61-56-20 .
1133 Route d’Atur Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 61 56 20
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English :
L’événement Concert les sales gosses de gisèle Eglise Neuve de Vergt Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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