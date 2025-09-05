Concert Les Sales Gosses Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Concert Les Sales Gosses Espace du Bocage La Haye-Pesnel vendredi 23 janvier 2026.

Concert Les Sales Gosses

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 21:50:00

2026-01-23

La commune de La Haye-Pesnel vous propose en concert LES SALES GOSSES.

C’est un cabaret chanson des temps modernes qui frappe à votre porte. Comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés…

Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

