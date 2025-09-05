Concert Les Sales Gosses Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Concert Les Sales Gosses
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 21:50:00
2026-01-23
La commune de La Haye-Pesnel vous propose en concert LES SALES GOSSES.
C’est un cabaret chanson des temps modernes qui frappe à votre porte. Comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés…
Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr .
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr
