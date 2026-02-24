Concert Les Samedis de Vandoncourt Saison 2026 Vandoncourt

Concert Les Samedis de Vandoncourt Saison 2026

Temple Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-25 2026-05-30

Le Temple de Vandoncourt, classé à l’inventaire du Patrimoine historique, est un édifice remarquable par sa sobriété architecturale. Trois vitraux modernes réalisés par Calame apportent une touche contemporaine et colorée à l’ensemble.

Autrefois entouré d’un cimetière, le site conserve encore trois pierres tombales à l’extérieur. Le dallage du chœur abrite également les tombes de pasteurs du XVIIᵉ siècle.

Entièrement rénové en 2010 grâce à l’association Sauvegardons le Temple , le lieu accueille chaque année une saison de concerts organisée par l’association Les Amis du Temple .

Les concerts ont lieu de septembre à mai, le samedi à 19h.

Entrée libre, sauf mention contraire.

Bouille à lait à la sortie (sauf concert-dîner).

Programme

Samedi 7 mars 2026 Quelques étoiles plus au nord

Ensemble Glogg och Troll Anne Schlick voix et nyckelharpa Xavier Bazoge voix, guitare et viole de gambe

Samedi 25 avril 2026 L’écho des Rafales

Ensemble vocal Direction Olivier Bastien

Samedi 30 mai 2026 Concert-dîner

Chansons brésiliennes et françaises Jazz Pop

Alma Trio Selim Khelifa (guitare) Maud Choteau Le Diagon (chant et percussions) Clémentine Lérique (chant, flûte et cajón)

Concert-dîner sur réservation avec règlement obligatoire avant le 25 mai 2026. .

Temple Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 55 28 73

