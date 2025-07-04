Concert Les scènes ouvertes de Vitry Vitry-le-François
Concert Les scènes ouvertes de Vitry
Place de la Halle Vitry-le-François Marne
Gratuit
Début : 2025-07-04 18:00:00
fin : 2025-08-01 20:00:00
2025-07-04 2025-07-18 2025-08-01 2025-08-29 2025-09-19
Chaque vendredi, la ville met à disposition des lieux pour des concerts. De 18h à 20h.Tout public
English : Concert Les scènes ouvertes de Vitry
Every Friday, the town provides venues for concerts. From 6 p.m. to 8 p.m.
German :
Jeden Freitag stellt die Stadt Orte für Konzerte zur Verfügung. Von 18:00 bis 20:00 Uhr.
Italiano :
Ogni venerdì, la città offre spazi per concerti. Dalle 18.00 alle 20.00.
Espanol :
Todos los viernes, la ciudad acoge conciertos. De 18:00 a 20:00 h.
