Concert Les scènes ouvertes de Vitry Vitry-le-François

Concert Les scènes ouvertes de Vitry

Place de la Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-08-01 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-18 2025-08-01 2025-08-29 2025-09-19

Chaque vendredi, la ville met à disposition des lieux pour des concerts. De 18h à 20h.Tout public

Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

English : Concert Les scènes ouvertes de Vitry

Every Friday, the town provides venues for concerts. From 6 p.m. to 8 p.m.

German :

Jeden Freitag stellt die Stadt Orte für Konzerte zur Verfügung. Von 18:00 bis 20:00 Uhr.

Italiano :

Ogni venerdì, la città offre spazi per concerti. Dalle 18.00 alle 20.00.

Espanol :

Todos los viernes, la ciudad acoge conciertos. De 18:00 a 20:00 h.

