Concert -les Semeuses Médiathèque de Chorges Chorges

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

L’accordéon, orchestre à la fois léger et puissant, permet aux deux chanteuses lyriques de proposer une initiation à l’opéra à travers ses thèmes les plus célèbres

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

The accordion, a light yet powerful orchestra, allows the two lyric singers to offer an introduction to opera through its most famous themes

Das Akkordeon, ein Orchester, das gleichzeitig leicht und kraftvoll ist, ermöglicht es den beiden lyrischen Sängerinnen, eine Einführung in die Oper anhand ihrer berühmtesten Themen anzubieten

La fisarmonica, orchestra leggera e potente al tempo stesso, permette ai due cantanti lirici di offrire un’introduzione all’opera attraverso i suoi temi più famosi

El acordeón, una orquesta a la vez ligera y poderosa, permite a los dos cantantes de ópera ofrecer una introducción a la ópera a través de sus temas más famosos

