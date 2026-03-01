[CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE ! LA CAVE D’OCCITANIE Pechbonnieu
[CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE ! LA CAVE D’OCCITANIE Pechbonnieu vendredi 20 mars 2026.
[CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE !
LA CAVE D’OCCITANIE 3 Rue des Artisans Pechbonnieu Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Reprises et compositions originales, Telecaster mordante, basse nerveuse et batterie maîtrisée voilà leur signature.
Les Shoeshiners ouvrent le bal !
Reprises et compositions originales, Telecaster mordante, basse nerveuse et batterie maîtrisée voilà leur signature.
Rhythm ‘n’ Blues Rock ‘n’ Roll .
LA CAVE D’OCCITANIE 3 Rue des Artisans Pechbonnieu 31140 Haute-Garonne Occitanie +33 6 35 25 03 57 communication@occitanieboissons.com
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English :
Cover versions and original compositions, biting Telecaster, nervous bass and masterful drums: that’s their signature.
L’événement [CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE ! Pechbonnieu a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE