[CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE ! LA CAVE D’OCCITANIE Pechbonnieu

[CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE !

LA CAVE D’OCCITANIE 3 Rue des Artisans Pechbonnieu Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Reprises et compositions originales, Telecaster mordante, basse nerveuse et batterie maîtrisée voilà leur signature.

Les Shoeshiners ouvrent le bal !

Reprises et compositions originales, Telecaster mordante, basse nerveuse et batterie maîtrisée voilà leur signature.

Rhythm ‘n’ Blues Rock ‘n’ Roll .

LA CAVE D’OCCITANIE 3 Rue des Artisans Pechbonnieu 31140 Haute-Garonne Occitanie +33 6 35 25 03 57 communication@occitanieboissons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cover versions and original compositions, biting Telecaster, nervous bass and masterful drums: that’s their signature.

L’événement [CONCERT] LES SHOESHINERS À LA CAVE D’OCCITANIE ! Pechbonnieu a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE