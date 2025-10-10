Concert Les sœurs B.White Res taurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes
Concert Les sœurs B.White Res taurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 10 octobre 2025.
Concert Les sœurs B.White
Restaurant L'Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : 18 – 18 – 30 EUR
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 22:30:00
2025-10-10
Soirée musicale au féminin avec les sœurs B.White en ce mois d’octobre , première en intérieur au restaurant !
Venez découvrir ce duo au répertoire riche et varié qui louent les femmes ; leurs places sur toutes les facettes dans le monde.
Restaurant L'Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com
English :
A feminine musical evening with the B.White sisters this October, an indoor premiere at the restaurant!
Come and discover this duo with a rich and varied repertoire that praises women and their place in every facet of the world.
German :
Musikalischer Frauenabend mit den Schwestern B.White in diesem Oktober, Premiere im Restaurant!
Entdecken Sie dieses Duo mit seinem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire, das die Frauen lobt; ihre Plätze in allen Facetten der Welt.
Italiano :
Una serata musicale al femminile con le sorelle B.White questo ottobre, il primo spettacolo al chiuso del ristorante!
Venite a scoprire questo duo con un repertorio ricco e vario che elogia le donne e il loro posto in ogni aspetto del mondo.
Espanol :
Una velada musical femenina con las hermanas B.White este mes de octubre, ¡el primer espectáculo en sala del restaurante!
Venga a descubrir a este dúo con un repertorio rico y variado que ensalza a la mujer y su lugar en todas las facetas del mundo.
