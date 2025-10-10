Concert Les sœurs B.White Res taurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes

Concert Les sœurs B.White

Res taurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 18 – 18 – 30 EUR

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10

Soirée musicale au féminin avec les sœurs B.White en ce mois d’octobre , première en intérieur au restaurant !

Venez découvrir ce duo au répertoire riche et varié qui louent les femmes ; leurs places sur toutes les facettes dans le monde.

Res taurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

A feminine musical evening with the B.White sisters this October, an indoor premiere at the restaurant!

Come and discover this duo with a rich and varied repertoire that praises women and their place in every facet of the world.

German :

Musikalischer Frauenabend mit den Schwestern B.White in diesem Oktober, Premiere im Restaurant!

Entdecken Sie dieses Duo mit seinem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire, das die Frauen lobt; ihre Plätze in allen Facetten der Welt.

Italiano :

Una serata musicale al femminile con le sorelle B.White questo ottobre, il primo spettacolo al chiuso del ristorante!

Venite a scoprire questo duo con un repertorio ricco e vario che elogia le donne e il loro posto in ogni aspetto del mondo.

Espanol :

Una velada musical femenina con las hermanas B.White este mes de octubre, ¡el primer espectáculo en sala del restaurante!

Venga a descubrir a este dúo con un repertorio rico y variado que ensalza a la mujer y su lugar en todas las facetas del mundo.

