Concert Les sonates du Rosaire

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Escadron Volant de la Reine fait revivre l’œuvre de Heinrich Biber Les Sonates du Posaire. Ce cycle de 15 sonates pour violon et continuo, suivi d’une passacaille, transpose en musique les Mystères du Rosaire. Une œuvre rare dévoile toute la théâtralité et la ferveur du baroque.

L’Escadron Volant de la Reine fait revivre l’œuvre de Heinrich Biber Les Sonates du Posaire. Ce cycle de 15 sonates pour violon et continuo, suivi d’une passacaille, transpose en musique les Mystères du Rosaire. Une œuvre rare dévoile toute la théâtralité et la ferveur du baroque.

Réservation obligatoire 15 .

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L?Escadron Volant de la Reine revives Heinrich Biber?s work: Les Sonates du Posaire. This cycle of 15 sonatas for violin and continuo, followed by a passacaglia, transposes the Rosary Mysteries into music. This rare work reveals all the theatricality and fervor of the Baroque era.

L’événement Concert Les sonates du Rosaire Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE