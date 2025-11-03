Concert » Les Sonates pour violoncelle et piano de Guy Ropartz » par Pauline Bartissol et Laurent Wagschal Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret PARIS

Concert » Les Sonates pour violoncelle et piano de Guy Ropartz » par Pauline Bartissol et Laurent Wagschal Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret PARIS lundi 3 novembre 2025.

Découvrez ou redécouvrez des œuvres qui ont marqué les siècles précédents, interprétées par des artistes de premier plan à BLGF dans le cadre des « Concerts du lundi »

Pour ce deuxième concert, c’est le compositeur breton Guy Ropartz qui est mis à l’honneur.

Fervent disciple de l’école franckiste, Guy Ropartz (1864-1955) a légué un vaste catalogue embrassant tous les genres : œuvres pianistiques, musique religieuse, cinq symphonies, l’opéra Le Pays, et de nombreuses partitions de musique de chambre

Parmi celles-ci, injustement méconnues, ses deux sonates pour violoncelle et piano (1904 et 1919) méritent de figurer parmi les plus belles réalisations du répertoire français du début du XXe siècle. Directeur du Conservatoire de Nancy pendant vingt-cinq ans, Ropartz anima avec enthousiasme la vie musicale de la ville, dirigeant des concerts symphoniques renommés et défendant activement les œuvres de ses pairs. À la fin de la Première Guerre mondiale, il s’installe à Strasbourg où il prend conjointement la direction du Conservatoire et des Concerts symphoniques pendant dix ans, avant de se retirer dans sa Bretagne natale, source d’inspiration majeure de son œuvre. Loin de l’austérité à laquelle on l’associe parfois à tort, sa musique se distingue par un grand lyrisme et une expression post-romantique intense. Ce sont les musiciens Pauline Bartissol et Laurent Wagschal qui interpréteront lundi 3 novembre les sonates pour violoncelle et piano de Ropartz

Programme

Sonate n°1 en sol mineur

Allegro moderato – Quasi lento – Allegro

Sonate n°2 en la mineur

Lent, Ardent – Lent et calme – Très lent, Assez animé

En savoir plus sur Pauline Bartissol et Laurent Wagschal

Passionnés de musique de chambre, la violoncelliste Pauline Bartissol et le pianiste Laurent Wagschal jouent régulièrement en duo depuis 2016. Réunissant à leurs côtés différents chambristes curieux des répertoires rares, ils entreprennent en 2020 le projet inédit de jouer l’intégrale de la musique de chambre pour piano et cordes de Camille Saint-Saëns, créant l’ensemble Le Déluge – nom choisi en référence à l’oratorio homonyme de Saint-Saëns. Leur discographie comprend également un enregistrement de la musique de chambre de Louis Vierne. En 2024, ils réalisent trois intégrales consacrées à Gabriel Fauré : les œuvres complètes pour piano, les duos pour violoncelle et piano, ainsi que les duos pour violon et piano. On peut les entendre régulièrement sur France Musique, notamment dans les émissions En pistes et Générations France Musique, le live.

Tous les concerts donnent lieu à des moments d’échange entre les artistes et le public autour d’un verre après la représentation. Le billet d’entrée donne accès au concert et au cocktail.

Pour ce deuxième concert, c’est le compositeur breton Guy Ropartz qui est mis à l’honneur par les musiciens Pauline Bartissol (violoncelle) et Laurent Wagschal (piano).

Le lundi 03 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif étudiant 8€ / Pass culture du 8ème : 20€ / Tarif plein : 30€

Public adultes.

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis Rue Vézelay 75008 PARIS

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/concert-les-sonates-pour-violoncelle-et-piano-de-guy-ropartz/?date=03/11/2025T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr