Concert les Sonnés du Gospel Salle des fêtes Génissieux
Concert les Sonnés du Gospel Salle des fêtes Génissieux dimanche 12 avril 2026.
Génissieux
Concert les Sonnés du Gospel
Salle des fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Les Sonnés du Gospel vous proposent un concert sur le thème de la Naissance du Gospel ! Nous vous y attendons, avec l’ensemble Atelier Trad de Saint Marcel-lès-Valence, avec impatience pour découvrir ce nouveau répertoire associé avec mise en scène !
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Salle des fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 44 55 65 lessonnesdugospel@gmail.com
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English :
Les Sonnés du Gospel invite you to a concert on the theme of the Birth of Gospel! We look forward to seeing you there, along with the Atelier Trad ensemble from Saint Marcel-lès-Valence, to discover this new repertoire combined with staging!
L’événement Concert les Sonnés du Gospel Génissieux a été mis à jour le 2025-04-02 par Valence Romans Tourisme
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