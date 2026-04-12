Concert les Sonnés du Gospel Salle des fêtes Génissieux

Génissieux

Concert les Sonnés du Gospel

Salle des fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Sonnés du Gospel vous proposent un concert sur le thème de la Naissance du Gospel ! Nous vous y attendons, avec l’ensemble Atelier Trad de Saint Marcel-lès-Valence, avec impatience pour découvrir ce nouveau répertoire associé avec mise en scène !

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Salle des fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 44 55 65 lessonnesdugospel@gmail.com

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English :

Les Sonnés du Gospel invite you to a concert on the theme of the Birth of Gospel! We look forward to seeing you there, along with the Atelier Trad ensemble from Saint Marcel-lès-Valence, to discover this new repertoire combined with staging!

L’événement Concert les Sonnés du Gospel Génissieux a été mis à jour le 2025-04-02 par Valence Romans Tourisme