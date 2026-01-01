Concert Les souillés de fond de cale Salle des fêtes Ostrea Plouézec

Concert Les souillés de fond de cale

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les souillés de fond de cale vous proposent un concert de soutien au voilier Ruth. Ouverture des portes à 20h. Buvette sur place. .

Salle des fêtes Ostrea Place des droits de l’homme Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 09 03 64

