Concert • Les Stars font leur Show La Ferté-Saint-Aubin

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

La scène de l’Espace Madeleine Sologne s’illuminera le samedi 28 février 2026 pour une grande soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et du partage avec le concert Les Stars font leur Show .

Samedi 28 février 2026

Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin

Nous aurons la chance et l’honneur de recevoir Magalie Vaé, gagnante de la Star Academy 5 (2005), ainsi que Théo (élève de la promotion 2025) pour un grand concert exceptionnel.

Ouverture des portes 19h00

Concert 20h30 (en deux parties)

Séance photos et dédicaces à l’issue du concert

Buvette et petit snack sur place (avant le concert et pendant l’entracte)

Billetterie ouverte

Tarif plein 20 €

Tarif habitants de La Ferté-Saint-Aubin 18 €

Tarif réduit (PMR et enfants jusqu’à 15 ans) 16 €

Réservations obligatoires (places limitées) jusqu’au 25 février 2026 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com

? Concert ? Les Stars font leur Show

On Saturday, February 28, 2026, the stage at Espace Madeleine Sologne will be lit up for a grand musical evening of emotion and sharing, with the concert Les Stars font leur Show .

