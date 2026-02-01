Concert • Les Stars font leur Show La Ferté-Saint-Aubin
Concert • Les Stars font leur Show La Ferté-Saint-Aubin samedi 28 février 2026.
Concert • Les Stars font leur Show
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Concert Les Stars font leur Show
La scène de l’Espace Madeleine Sologne s’illuminera le samedi 28 février 2026 pour une grande soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et du partage avec le concert Les Stars font leur Show .
Soirée CONCERT “Les Stars font leur Show”
Samedi 28 février 2026
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
Nous aurons la chance et l’honneur de recevoir Magalie Vaé, gagnante de la Star Academy 5 (2005), ainsi que Théo (élève de la promotion 2025) pour un grand concert exceptionnel.
Ouverture des portes 19h00
Concert 20h30 (en deux parties)
Séance photos et dédicaces à l’issue du concert
Buvette et petit snack sur place (avant le concert et pendant l’entracte)
Billetterie ouverte
Tarif plein 20 €
Tarif habitants de La Ferté-Saint-Aubin 18 €
Tarif réduit (PMR et enfants jusqu’à 15 ans) 16 €
Réservations obligatoires (places limitées) jusqu’au 25 février 2026 .
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com
English :
? Concert ? Les Stars font leur Show
On Saturday, February 28, 2026, the stage at Espace Madeleine Sologne will be lit up for a grand musical evening of emotion and sharing, with the concert Les Stars font leur Show .
