Concert Les Studios Partent en Live Easy Living + Groñj + Lukto Place Nina Simone Saint-Brieuc
Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 23:59:00
2026-01-31
Les Studios partent en live mettent à l’honneur une sélection de groupes qui fréquentent régulièrement nos studios. Ce rendez-vous nous permet de valoriser la scène amateure foisonnante de notre territoire ! C’est aussi l’opportunité pour certain·es artistes de faire un concert dans des conditions professionnelles, pour ce qui est parfois leur première expérience.
