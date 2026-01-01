Concert Les Studios Partent en Live Easy Living + Groñj + Lukto Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Les Studios Partent en Live Easy Living + Groñj + Lukto

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

Date(s) :

2026-01-31

Les Studios partent en live mettent à l’honneur une sélection de groupes qui fréquentent régulièrement nos studios. Ce rendez-vous nous permet de valoriser la scène amateure foisonnante de notre territoire ! C’est aussi l’opportunité pour certain·es artistes de faire un concert dans des conditions professionnelles, pour ce qui est parfois leur première expérience.

Easy Living + Groñj + Lukto .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les Studios Partent en Live Easy Living + Groñj + Lukto Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme