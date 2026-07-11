Informations pratiques

Vieux-Boucau-les-Bains

Concert / Les Swing Cocottes

Place de la mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Swing Cocottes vous proposent un voyage dans le temps empli de Swing, de douceur, de musique et de rire.

Laissez vous porter par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur!

Les Swing Cocottes vous proposent un voyage dans le temps empli de Swing, de douceur, de musique et de rire.

Laissez vous porter par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur! .

Place de la mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 79 08 jcofrebourg@wanadoo.fr

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English : Concert / Les Swing Cocottes

The Swing Cocottes take you on a journey back in time, filled with Swing, sweetness, music and laughter.

Let yourself be carried away by this sweetly wacky trio who honor the feminine… in all its splendor!

L’événement Concert / Les Swing Cocottes Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret