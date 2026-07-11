Concert / Les Swing Cocottes Vieux-Boucau-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Vieux-Boucau-les-Bains
Informations pratiques
Vieux-Boucau-les-Bains
Concert / Les Swing Cocottes
Place de la mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Les Swing Cocottes vous proposent un voyage dans le temps empli de Swing, de douceur, de musique et de rire.
Laissez vous porter par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur!
Les Swing Cocottes vous proposent un voyage dans le temps empli de Swing, de douceur, de musique et de rire.
Laissez vous porter par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur! .
Place de la mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 79 08 jcofrebourg@wanadoo.fr
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English : Concert / Les Swing Cocottes
The Swing Cocottes take you on a journey back in time, filled with Swing, sweetness, music and laughter.
Let yourself be carried away by this sweetly wacky trio who honor the feminine… in all its splendor!
L’événement Concert / Les Swing Cocottes Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret
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