Concert Les Swingirls Révolution Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 25 octobre 2025.

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

La salle Jean Cocteau accueille en concert les Swingirls, un groupe isérois composé de 3 nanas sans tabou, libertaires et violemment joyeuses.



Découvrez leur sauce féministe et débridée !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 48 17 99 pascal.gonssaud@sfr.fr

English :

Salle Jean Cocteau plays host to a concert by Swingirls, an Isère-based group of 3 no-holds-barred, libertarian and violently happy chicks.



Discover their unbridled feminist sauce!

German :

Im Saal Jean Cocteau findet ein Konzert der Swingirls statt, einer Gruppe aus Iseris, die aus drei tabulosen, libertären und gewalttätig fröhlichen Nanas besteht.



Entdecken Sie ihre feministische und ungezügelte Soße!

Italiano :

La Salle Jean Cocteau ospita il concerto delle Swingirls, un gruppo dell’Isère composto da 3 ragazze senza freni, libertarie e violentemente felici.



Scoprite la loro sfrenata salsa femminista!

Espanol :

La sala Jean Cocteau acoge un concierto de las Swingirls, un grupo de Isère formado por 3 chicas sin complejos, libertarias y violentamente felices.



Descubra su desenfrenada salsa feminista

L’événement Concert Les Swingirls Révolution Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-08-24 par Valence Romans Tourisme