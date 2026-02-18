Concert Les Têtes de Piafs

Concert Les têtes de piafs à la salle des fêtes Les Sinelles à Chapelle-Guillaume, le samedi 7 mars 2026.

Concert tout public organisé par l’association Lazelles’s Culture.

Début du concert à 18 h 00, ouverture des portes à 17 h 15.

Un apéritif vous est offert après le concert.

Limité à 120 places. 8 .

Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lazellesculture28330@gmail.com

English :

Concert Les têtes de piafs at the Les Sinelles village hall in Chapelle-Guillaume, Saturday March 7, 2026.

L’événement Concert Les Têtes de Piafs Chapelle-Guillaume a été mis à jour le 2026-02-18 par OT GRAND CHATEAUDUN