Concert Les Têtes de Piafs Chapelle-Guillaume

Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-07 18:00:00
Concert Les têtes de piafs à la salle des fêtes Les Sinelles à Chapelle-Guillaume, le samedi 7 mars 2026.
Concert tout public organisé par l’association Lazelles’s Culture.
Début du concert à 18 h 00, ouverture des portes à 17 h 15.
Un apéritif vous est offert après le concert.
Limité à 120 places. 8 .
Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lazellesculture28330@gmail.com
English :
Concert Les têtes de piafs at the Les Sinelles village hall in Chapelle-Guillaume, Saturday March 7, 2026.
