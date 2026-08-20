Concert Les Tire-Bouchons, Église Saint-Martin, Loze

Informations pratiques

Concert Les Tire-Bouchons Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Tarn-et-Garonne

Tarif 5 euros, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Concert de Jazz avec les Tire-Bouchons (guitare et contrebasse)

Église Saint-Martin 82160 Loze Loze 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0672493296 »}]

Concert de Jazz avec les Tire-Bouchons (guitare et contrebasse)

© Pierre Brennetot