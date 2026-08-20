AGENDA · Loze
Concert Les Tire-Bouchons, Église Saint-Martin, Loze
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Loze
Informations pratiques
Concert Les Tire-Bouchons Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Tarn-et-Garonne
Tarif 5 euros, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Concert de Jazz avec les Tire-Bouchons (guitare et contrebasse)
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Concert de Jazz avec les Tire-Bouchons (guitare et contrebasse)
© Pierre Brennetot