Concert Les Tongs Dieuze

Concert Les Tongs Dieuze samedi 29 novembre 2025.

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le groupe local des Tongs va mettre le feu à la Délivrance.
Concert organisé au profit du CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Buvette et restauration sur place.Tout public
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 

English :

Local band Les Tongs set La Délivrance alight.
Concert organized in aid of CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Refreshments and catering on site.

German :

Die lokale Band Les Tongs wird die Délivrance zum Kochen bringen.
Das Konzert wird zugunsten des CLSD Comité local de solidarité dieuzois organisiert.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il gruppo locale Les Tongs infiammerà la Délivrance.
Concerto organizzato a favore del CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

El grupo local Les Tongs incendiará la Délivrance.
Concierto organizado en beneficio del CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Concert Les Tongs Dieuze a été mis à jour le 2025-09-13 par OT DU PAYS SAULNOIS