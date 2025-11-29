Concert Les Tongs Dieuze
Concert Les Tongs Dieuze samedi 29 novembre 2025.
Concert Les Tongs
15 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Samedi 2025-11-29 20:30:00
Le groupe local des Tongs va mettre le feu à la Délivrance.
Concert organisé au profit du CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Buvette et restauration sur place.Tout public
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07
English :
Local band Les Tongs set La Délivrance alight.
Concert organized in aid of CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Refreshments and catering on site.
German :
Die lokale Band Les Tongs wird die Délivrance zum Kochen bringen.
Das Konzert wird zugunsten des CLSD Comité local de solidarité dieuzois organisiert.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Il gruppo locale Les Tongs infiammerà la Délivrance.
Concerto organizzato a favore del CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.
Espanol :
El grupo local Les Tongs incendiará la Délivrance.
Concierto organizado en beneficio del CLSD Comité local de solidarité dieuzois.
Refrescos y comida disponibles in situ.
