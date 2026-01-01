[Concert] Les Triplettes trio et Bryan Woy Dieppe

[Concert] Les Triplettes trio et Bryan Woy

L'Entrepôt Dieppe

31 janvier 2026 20:30

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’Entrepôt vous donne rendez-vous pour une soirée musicale pleine d’énergie et de bonne humeur avec Les Triplettes Trio, accompagnées pour l’occasion du musicien Bryan Woy.

Au fil du concert, le groupe vous entraîne dans une escale musicale vivante et joyeuse, où se croisent jazz, swing, standards revisités et rythmes entraînants. Un univers chaleureux, teinté de peps et de complicité, idéal pour oublier le temps gris et se laisser porter par la musique.

Un concert convivial, généreux et accessible, à partager entre amis ou en famille, dans l’atmosphère intimiste et accueillante de L’Entrepôt. .

L’Entrepôt Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 06 00 entrepot.dieppe@gmail.com

