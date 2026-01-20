Concert Les trois nuits des orchestres L’Isle-d’Espagnac
Concert Les trois nuits des orchestres L’Isle-d’Espagnac lundi 2 février 2026.
Concert Les trois nuits des orchestres
Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 20:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-02 2026-02-04
Cette année, les orchestres du Conservatoire Gabriel Fauré investissent la scène à l’Espace Carat pour trois soirées exceptionnelles.
.
Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Gabriel Fauré Conservatoire orchestras take to the stage at Espace Carat for three exceptional evenings.
L’événement Concert Les trois nuits des orchestres L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême