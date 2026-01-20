Concert Les trois nuits des orchestres L’Isle-d’Espagnac

Concert Les trois nuits des orchestres

Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2026-02-02 20:30:00

fin : 2026-02-03

2026-02-02 2026-02-04

Cette année, les orchestres du Conservatoire Gabriel Fauré investissent la scène à l’Espace Carat pour trois soirées exceptionnelles.

Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60

English :

This year, the Gabriel Fauré Conservatoire orchestras take to the stage at Espace Carat for three exceptional evenings.

