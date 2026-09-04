Concert « Les Trompes de Saint-Hubert » Valognes
vendredi 9 octobre 2026 · Valognes
Informations pratiques
Valognes
Concert « Les Trompes de Saint-Hubert »
6 Place Vicq d’Azir Valognes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Les Trompes de Saint-Hubert.
Originaire du monde de la chasse, la trompe de Saint-Hubert est un instrument emblématique du patrimoine musical français. Son timbre puissant et chaleureux résonne depuis des siècles lors des cérémonies, des rassemblements et des fêtes traditionnelles.
Dans la Manche, plusieurs sonneurs perpétuent encore aujourd’hui cette tradition et font vivre cet instrument singulier, entre patrimoine, musique et convivialité. Les sonneries de trompes offrent un répertoire riche, transmis de génération en génération, qui trouve naturellement sa place dans les manifestations culturelles et patrimoniales du territoire.
Le concert sera donné en l’église Saint-Malo de Valognes au profit de la restauration des grandes orgues de l’église. .
6 Place Vicq d’Azir Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 81 03 79 01 association.opv@gmail.com
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English : Concert « Les Trompes de Saint-Hubert »
L’événement Concert « Les Trompes de Saint-Hubert » Valognes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin
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