Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez
Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez samedi 21 mars 2026.
Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale
Pl. du Maréchal Foch Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concert des Troubadours dans la Chapelle Royale de Rodez, le 23 mars à 17h.
6 €, gratuit pour les mineurs.
Les Troubadours du Rouergue vous proposent un répertoire de chants classiques, sacrés, traditionnels, variétés et gospels dans ce lieu magique, la Chapelle Royale de Rodez. 6 .
Pl. du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie f.georges@laposte.net
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English :
Troubadours concert in Rodez’s Chapelle Royale, March 23 at 5pm.
6?, free for minors.
L’événement Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)