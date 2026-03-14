Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez

Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Pl. du Maréchal Foch Rodez 2026-03-21

Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez samedi 21 mars 2026.

Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale

Pl. du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Concert des Troubadours dans la Chapelle Royale de Rodez, le 23 mars à 17h.
6 €, gratuit pour les mineurs.
Les Troubadours du Rouergue vous proposent un répertoire de chants classiques, sacrés, traditionnels, variétés et gospels dans ce lieu magique, la Chapelle Royale de Rodez. 6  .

Pl. du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie   f.georges@laposte.net

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English :

Troubadours concert in Rodez’s Chapelle Royale, March 23 at 5pm.
6?, free for minors.

L’événement Concert les Troubadours du Rouergue chapelle royale Rodez a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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