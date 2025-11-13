Concert Les Trublions Café-épicerie du Plan B La Turballe

Concert Les Trublions

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 22:00:00

2025-11-13

Les Trublions, c’est un duo de chanson française avec Edwin à la guitare et au chant et Jules à l’accordéon.

Nous proposons un large répertoire allant de Charles Aznavour à Renaud en passant par La Rue Ketanou.

Nous les interprétons d’une manière énergique propice à faire danser le public ! .

+33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

