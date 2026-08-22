Concert Les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach Eglise Saint Martin Nassigny

Informations pratiques

Nassigny

Concert Les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach

Eglise Saint Martin 4 Pl. de l’Église Nassigny Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir ou redécouvrir les somptueuses variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et leur célèbre Aria !

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Eglise Saint Martin 4 Pl. de l’Église Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 41 19 78

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English :

Come discover—or rediscover—Johann Sebastian Bach’s magnificent Goldberg Variations and their famous Aria!

L’événement Concert Les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach Nassigny a été mis à jour le 2026-08-22 par Montluçon Tourisme