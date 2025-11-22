Concert Les Vents en harmonie ça va percuter Espace Multipôles Saint-Georges-des-Coteaux

Concert Les Vents en harmonie ça va percuter

Espace Multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concert

.

Espace Multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Les Vents en harmonie ça va percuter Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge