Concert les vieilles canailles Homécourt
Concert les vieilles canailles Homécourt samedi 2 mai 2026.
Concert les vieilles canailles
1 place du general leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert
Ouverture des portes à 19h
Sur réservation
15€ et places numérotéesTout public
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1 place du general leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 59 36 71 02
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English :
Concert
Doors open at 7pm
Reservations required
15? and numbered seats
L’événement Concert les vieilles canailles Homécourt a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL