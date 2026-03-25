Concert les vieilles canailles

1 place du general leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concert

Ouverture des portes à 19h

Sur réservation

15€ et places numérotéesTout public

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1 place du general leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 59 36 71 02

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English :

Concert

Doors open at 7pm

Reservations required

15? and numbered seats

L’événement Concert les vieilles canailles Homécourt a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL