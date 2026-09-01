Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla Les Estables
samedi 26 septembre 2026 · Les Estables
Informations pratiques
Les Estables
Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla
Salle d’animation Les Estables Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert « Les vieilles valises » aux Estables !
1ere partie avec Loopzilla.
Buvette & petite restauration sur place.
20€ en pré-vente et 25 € sur place.
Organisé par le comité d’animation des Estables
.
Salle d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Les vieilles valises » Concert in Les Estables!
Opening act: Loopzilla.
Refreshments and light snacks available on site.
20? in advance and 25? at the door.
Organized by the Les Estables Events Committee
L’événement Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla Les Estables a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal