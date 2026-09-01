Informations pratiques

Les Estables

Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla

Salle d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert « Les vieilles valises » aux Estables !

1ere partie avec Loopzilla.

Buvette & petite restauration sur place.

20€ en pré-vente et 25 € sur place.

Organisé par le comité d’animation des Estables

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Salle d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

« Les vieilles valises » Concert in Les Estables!

Opening act: Loopzilla.

Refreshments and light snacks available on site.

20? in advance and 25? at the door.

Organized by the Les Estables Events Committee

L’événement Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla Les Estables a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal