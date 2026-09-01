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AGENDA · Les Estables

Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla Les Estables

samedi 26 septembre 2026 · Les Estables

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle d'animation
Ville
43150 Les Estables
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 25

Les Estables

Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla

Salle d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Concert « Les vieilles valises » aux Estables !
1ere partie avec Loopzilla.
Buvette & petite restauration sur place.
20€ en pré-vente et 25 € sur place.
Organisé par le comité d’animation des Estables
  .

Salle d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

« Les vieilles valises » Concert in Les Estables!
Opening act: Loopzilla.
Refreshments and light snacks available on site.
20? in advance and 25? at the door.
Organized by the Les Estables Events Committee

L’événement Concert « Les vieilles valises » & Loopzilla Les Estables a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal