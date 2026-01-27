Concert Les Violons d’Anaïs SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle

Concert Les Violons d’Anaïs

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Anaïs Laffon et ses violons en concert à la Brasserie de l’Alagnon un orchestre en solo où l’émotion de la musique se mêle à celle de la poésie.

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com

English :

Anaïs Laffon and her violins in concert at the Brasserie de l’Alagnon: a solo orchestra where the emotion of music mingles with that of poetry.

