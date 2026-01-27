Concert Les Violons d’Anaïs SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle
Concert Les Violons d’Anaïs SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle vendredi 13 mars 2026.
Concert Les Violons d’Anaïs
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Anaïs Laffon et ses violons en concert à la Brasserie de l’Alagnon un orchestre en solo où l’émotion de la musique se mêle à celle de la poésie.
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com
English :
Anaïs Laffon and her violins in concert at the Brasserie de l’Alagnon: a solo orchestra where the emotion of music mingles with that of poetry.
