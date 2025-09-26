Concert « Les violons d’Anaïs » | Café Grenouille Café librairie Grenouille Langeac

Concert « Les violons d’Anaïs » | Café Grenouille

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Concert « les Violons d’Anaïs » au Café Librairie Grenouille. Des mélodies entrelacées, de la douceur, de la joie, de l’intensité et de la révolte.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Les Violons d’Anaïs » concert at Café Librairie Grenouille. Interwoven melodies, sweetness, joy, intensity and revolt.

German :

Konzert « les Violons d’Anaïs » im Café Librairie Grenouille. Verschlungene Melodien, Sanftheit, Freude, Intensität und Revolte.

Italiano :

Concerto « Les Violons d’Anaïs » al Café Librairie Grenouille. Melodie intrecciate, dolcezza, gioia, intensità e rivolta.

Espanol :

Concierto « Les Violons d’Anaïs » en el Café Librairie Grenouille. Melodías entrelazadas, dulzura, alegría, intensidad y revuelta.

