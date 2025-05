Concert Les violons de Prague – Charleville-Mézières, 18 mai 2025 07:00, Charleville-Mézières.

Ardennes

Début : 2025-05-18

Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles, irradient tous ceux qui les voient et les écoutent.Ils mettent de l’amour dans leur archet, et cela s’entend dès les premières notes. C’est un concert qui fait du bien et c’est le public qui le dit…​Dans une époque où le monde se fragilise, la musique est un refuge réconfortant, accessible à tous et immédiatement. Justesse et unité en sont les ingrédients mélodiques obligatoires pour obtenir l’harmonie.​C’est dans cet esprit que les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale.Un voyage dans la beauté de la musique classique…Plus qu’un concert…un remède.Réservations Office de Tourisme Charleville Librairie Rimbaud Carrefour

Eglise Saint-Rémi

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 laurentpilletorganisation@gmail.com

English :

Their talent, energy and joy of being together radiate to all who see and hear them, and the love they put into their bows can be heard from the very first notes It’s a feel-good concert », as the audience says… At a time when the world is becoming increasingly fragile, music is a comforting refuge, immediately accessible to all. Accuracy and unity are the essential melodic ingredients for harmony… It is in this spirit that Les Violons de Prague offer us 1h20 of suspended time, like a musical truce… A journey into the beauty of classical music… More than a concert… a remedy.Reservations: Charleville Tourist Office Librairie Rimbaud Carrefour

German :

Ihr Talent, ihre Energie und die Freude, mit der sie zusammen sind, strahlen auf alle aus, die sie sehen und hören. Sie legen Liebe in ihre Bögen, und das hört man von den ersten Noten an » In einer Zeit, in der die Welt immer brüchiger wird, ist die Musik ein tröstlicher Zufluchtsort, der für jeden sofort zugänglich ist. In diesem Sinne bieten uns die Violons de Prague 1 Stunde und 20 Minuten Zeit, die wie ein musikalischer Waffenstillstand in der Schwebe gehalten wird.Eine Reise in die Schönheit der klassischen Musik…Mehr als ein Konzert…ein Heilmittel.Reservierungen: Office de Tourisme Charleville Librairie Rimbaud Carrefour

Italiano :

Il loro talento, l’energia e la gioia di stare insieme si irradiano a tutti coloro che li vedono e li ascoltano, e si può sentire l’amore che mettono nei loro archi fin dalle prime note In un’epoca in cui il mondo diventa sempre più fragile, la musica è un rifugio confortante, immediatamente accessibile a tutti. Precisione e unità sono gli ingredienti melodici essenziali per l’armonia… È in questo spirito che Les Violons de Prague ci offrono 1h20 di tempo sospeso, come una tregua musicale… Un viaggio nella bellezza della musica classica… Più che un concerto… un rimedio.Prenotazioni: Ufficio del Turismo di Charleville Librairie Rimbaud Carrefour

Espanol :

Su talento, energía y alegría de estar juntos irradian a todos los que los ven y escuchan, y se puede oír el amor que ponen en sus arcos desde las primeras notas En una época en que el mundo es cada vez más frágil, la música es un refugio reconfortante, inmediatamente accesible a todos. Precisión y unidad son los ingredientes melódicos esenciales para la armonía… Con este espíritu, Les Violons de Prague nos ofrecen 1h20 de tiempo suspendido, como una tregua musical… Un viaje a la belleza de la música clásica… Más que un concierto… un remedio.Reservas: Oficina de turismo de Charleville Librairie Rimbaud Carrefour

