Concert Les violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle

Concert Les violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle vendredi 31 octobre 2025.

Concert Les violons de Prague

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans 20€

PMR, demandeur d’emploi, groupe de minimum 5 personnes 25€

Justificatif demandé à l’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 21:20:00

Date(s) :

2025-10-31

Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles, irradient tous ceux qui les voient et les écoutent.

Les Violons de Prague nous offrent un temps suspendu, comme une trêve musicale.

Un voyage dans la beauté de la musique classique…

.

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine laurentpilletorganisation@gmail.com

English : Concert Les violons de Prague

Their talent, energy and joy of being together radiate to all who see and hear them.

Les Violons de Prague offer us suspended time, like a musical truce.

A journey into the beauty of classical music…

German : Konzert Les violons de Prague

Ihr Talent, ihre Energie und die Freude, mit der sie zusammen sind, strahlen auf jeden aus, der sie sieht und hört.

Die Prager Violinen bieten uns einen Moment der Stille, wie einen musikalischen Waffenstillstand.

Eine Reise in die Schönheit der klassischen Musik…

Italiano :

Il loro talento, l’energia e la gioia di stare insieme si irradiano a tutti coloro che li vedono e li ascoltano.

Les Violons de Prague ci offrono un momento di sospensione, come una tregua musicale.

Un viaggio nella bellezza della musica classica…

Espanol : Concierto Les violons de Prague

Su talento, su energía y su alegría de estar juntos irradian a todos los que los ven y escuchan.

Les Violons de Prague nos ofrecen un momento de tiempo suspendido, como una tregua musical.

Un viaje a la belleza de la música clásica…

L’événement Concert Les violons de Prague La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-27 par La Rochelle Tourisme