Concert Les Virevoltés d’hiver à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie
Concert Les Virevoltés d’hiver à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie vendredi 13 février 2026.
Concert Les Virevoltés d’hiver à Vire Normandie
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Retrouvez les concerts des Virevoltés d’hiver avec le groupe Supermunk (punk rock années 90) puis le groupe Cannibal Mosquitos (rock’n roll instrumental explosif). Concerts debout.
Retrouvez les concerts des Virevoltés d’hiver avec le groupe Supermunk (punk rock années 90) puis le groupe Cannibal Mosquitos (rock’n roll instrumental explosif). Concerts debout. .
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 90 04 contact@lesvirevoltes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Virevoltés d’hiver à Vire Normandie
Join the Virevoltés d’hiver concerts with Supermunk (90s punk rock) and Cannibal Mosquitos (explosive instrumental rock’n’roll). Standing concerts.
L’événement Concert Les Virevoltés d’hiver à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie