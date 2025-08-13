Concert Les Virtuoses de Cologne The Chambers Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville 8 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-08-13 20:45:00

fin : 2025-08-13 23:45:00

2025-08-13

Fidèle à la devise Pour être connu, il faut voyager , l’ensemble The Chambers allie virtuosité musicale et lieux d’exception. De l’île de Föhr, au nord de l’Allemagne, jusqu’aux sommets des Pyrénées, en passant par les majestueuses cathédrales d’Aix-en-Provence ou de Dijon, ou encore les charmantes églises de village à l’acoustique remarquable, ces musiciens d’élite font vibrer les plus beaux lieux d’Europe.

Chaque concert est une expérience unique, où la grande musique classique s’invite hors des salles traditionnelles, pour émerveiller le public dans des cadres aussi inattendus que sublimes.

Au programme de cette soirée exceptionnelle à la Basilique Sainte Trinité de Cherbourg-en-Cotentin

VIVALDI LES QUATRE SAISONS L’ÉTÉ.

BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN.

LES GRANDES MUSIQUES DE FILM.

Durée environ 3h, placement libre et assis.

Réservation conseillée. .

Cherbourg-Octeville 8 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Concert Les Virtuoses de Cologne The Chambers

