Concert : « Les vitraux de Parsus » à l’église Saint-Joseph-des-Trois-Piliers Église Saint-Joseph-des-Trois-Pilliers Nîmes

Concert : « Les vitraux de Parsus » à l’église Saint-Joseph-des-Trois-Piliers Église Saint-Joseph-des-Trois-Pilliers Nîmes dimanche 21 septembre 2025.

Concert : « Les vitraux de Parsus » à l’église Saint-Joseph-des-Trois-Piliers Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Joseph-des-Trois-Pilliers Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Amoureux du sud de la France et des couleurs vives, l’artiste Pierre Parsus a créé les étonnants vitraux en plexiglas de cette église, témoignant de sa recherche mystique. Découvrez-les lors d’un concert entre art et musique.

Église Saint-Joseph-des-Trois-Pilliers 630 Chemin Vieux de Sauve, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Montaury Gard Occitanie

Amoureux du sud de la France et des couleurs vives, l’artiste Pierre Parsus a créé les étonnants vitraux en plexiglas de cette église, témoignant de sa recherche mystique. Découvrez-les lors d’un art…

© Dominique Marck – Ville de Nîmes