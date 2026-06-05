Concert Les ViZiteurs Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse

Dugny-sur-Meuse

Concert Les ViZiteurs

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert Les ViZiteurs, le 4 juillet à 20h30, à l’église fortifiée de Dugny

Tarif normal 10€ Tarif réduit 5€ Gratuit pour les 12 ans

Ils sont parmi nous. Ils viennent d’un univers de volutes mélodiques égarées pour subjuguer un monde encore incrédule … que le spectacle a déjà commencé.

Un crooner … Une rock-lady … Des soufflants … vous proposent de (re)découvrir un répertoire légendaire de tubes pop rock et pépites de la chanson française, saupoudré de musique de films et séries TV.

Deux voix accompagnées de leurs guitares, des clarinettes, une flûte, un duduk ou des saxophones s’unissent pour un spectacle spatio-temporel où s’invitent les Beatles, les Eagles, Mike Oldfield, Sting, Supertramp, Louis Armstrong ou Maurane mais pas seulement !

Un spectacle Melting Pop original où le souffle de ces partitions emblématiques réveille la mémoire collective et une douce nostalgie, dont la musique se raconte autant qu’elle s’écoute des Mystères de l’Ouest à Hôtel California

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Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

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English :

Concert by Les ViZiteurs, July 4, 8:30pm, at Dugny’s fortified church

Regular price 10? Reduced price 5? Free for children under 12

They are among us. They come from a universe of lost melodic volutes to captivate a world still in disbelief? that the show has already begun.

A crooner? A rock-lady? Les soufflants? invite you to (re)discover a legendary repertoire of pop-rock hits and French chanson nuggets, sprinkled with music from films and TV series.

Two voices accompanied by their guitars, clarinets, flute, duduk and saxophones join forces for a space-time show that features guest appearances by the Beatles, the Eagles, Mike Oldfield, Sting, Supertramp, Louis Armstrong and Maurane, but not only!

An original Melting Pop show where the breath of these emblematic scores awakens collective memory and sweet nostalgia, where the music is told as much as it is listened to: from Mysteries of the West to Hotel California

L’événement Concert Les ViZiteurs Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE