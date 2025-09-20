Concert Les Voix Boréales, chants médiévaux scandinaves a capella 1 place des Tilleuls Chanay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Le samedi 20 septembre, pour les Journées du Patrimoine, l’association Les Pierres de Chanay fête le Moyen Age ! Après avoir écouté la conférence et les lectures de la bibliothèque, rendu visite aux chevaliers et aux Vikings, visité le marché, profité du coin lecture et jeux, venez assiter au concert des Voix Boréales à 18h, juste avant le repas du soir et la projection ciné à 20h30 ! Entrée libre, de 10h à 23h.

Carine Bonhomme / association Les Pierres de Chanay