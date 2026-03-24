Concert | Les Voix de demain

Église Saint-Saturnin Faux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Chaque année, l’IIMA présente sa prestigieuse Masterclass, qui accueille certains des jeunes chanteurs classiques les plus prometteurs du monde entier. Les anciens élèves du programme se sont produits dans des opéras et des salles de concert de renommée internationale, se forgeant une carrière prestigieuse sur la scène mondiale.

Ce concert offre une occasion rare d’entendre ces artistes exceptionnels au tout début de leur carrière professionnelle. Le programme proposera une sélection captivante d’airs composés par certains des plus grands compositeurs du répertoire classique. Comme les années précédentes, la soirée s’annonce vraiment envoûtante.

Sur réservation. .

Église Saint-Saturnin Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine issigeacima@gmail.com

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English : Concert | Les Voix de demain

L’événement Concert | Les Voix de demain Faux a été mis à jour le 2026-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides