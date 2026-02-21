Concert Les Voix de l’Amérique Amboise

Concert Les Voix de l'Amérique

Concert Les Voix de l’Amérique Amboise samedi 28 mars 2026.

Concert Les Voix de l’Amérique

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Concert Les Voix de L’Amérique le samedi 28 mars 2026.
L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise vous invite à son concert Les Voix de L’Amérique , le samedi 28 mars 2026.

Concert accompagné du trio vocal Flomyna en première partie, et de l’harmonie de Vineuil Saint Claude en deuxième partie.

Réservation conseillée, place limitées.   .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 60 05 59  orchestre.amboise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ‘The Voices of America’

‘Voices of America’ concert on Saturday, 28th March 2026.

L’événement Concert Les Voix de l’Amérique Amboise a été mis à jour le 2026-02-21 par OFFICE AMBOISE