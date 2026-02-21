Concert Les Voix de l’Amérique Amboise
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00
2026-03-28
L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise vous invite à son concert Les Voix de L’Amérique , le samedi 28 mars 2026.
Concert accompagné du trio vocal Flomyna en première partie, et de l’harmonie de Vineuil Saint Claude en deuxième partie.
Réservation conseillée, place limitées. .
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 60 05 59 orchestre.amboise@gmail.com
English : Concert ‘The Voices of America’
‘Voices of America’ concert on Saturday, 28th March 2026.
