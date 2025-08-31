Concert Les Voix de l’Armançon Rue du 19 mars 1962 Corsaint

Concert Les Voix de l’Armançon Rue du 19 mars 1962 Corsaint dimanche 31 août 2025.

Concert Les Voix de l’Armançon

Rue du 19 mars 1962 Eglise St Maurice Corsaint Côte-d’Or

Début : 2025-08-31 17:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Musique anglaise de la renaissance par le chœur Les Voix de l’Armançon dirigé par Jean-Christophe Hurtaud.

Participation libre .

Rue du 19 mars 1962 Eglise St Maurice Corsaint 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 98 32 lespetitschemins21@gmail.com

