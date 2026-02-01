Concert les Voix du Dessoubre et Haut-Doubs Chœur Église de Loray Loray

Concert les Voix du Dessoubre et Haut-Doubs Chœur

Église de Loray 1 Rue de la Mairie Loray Doubs

Début : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

L’église de Loray accueillera un concert exceptionnel le samedi 7 février à 16h, dans un cadre patrimonial chargé d’histoire et d’émotion.

À cette occasion, le chœur Haut-Doubs et Les Voix du Dessoubre uniront leurs voix pour offrir au public un moment musical de grande qualité, accessible à tous puisque l’entrée est libre.

Ce concert est organisé au profit de la rénovation des vitraux de l’église, un projet essentiel pour la préservation et la mise en valeur de cet édifice emblématique du village.

Afin de prolonger ce moment convivial, une petite restauration sera proposée sur place, permettant aux spectateurs d’échanger avec les choristes et les organisateurs dans une ambiance chaleureuse. .

Concert les Voix du Dessoubre et Haut-Doubs Chœur

